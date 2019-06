Loes Haverkort wint It Takes 2 na ’kippenvel’-optreden

Loes, die werd gecoacht door DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal, reageerde emotioneel en verrast op haar overwinning. „Wat moet ik zeggen? Kan het gewoon niet geloven. Dank, dank, dank jullie wel”, zei de actrice toen ze de trofee in ontvangst nam. Op Twitter zijn fans razend enthousiast over het duet dat de twee ten gehore brachten en vinden ze de winst dan ook zeer terecht.

In It Takes 2 strijden BN’ers met geen of nauwelijks zangervaring onder begeleiding van coaches tegen elkaar. Naast Marcel hielpen ook Waylon en Trijntje Oosterhuis de deelnemers. De show werd gepresenteerd door Gordon en Winston Gerschtanowitz.

De eerste drie reeksen van de zangshow waren bij RTL te zien. Jan Versteegh, Bibi Breijman en Dionne Slagter kwamen als winnaars van de eerste seizoenen uit de bus.