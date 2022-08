Premium Het beste van De Telegraaf

Erfstuk dat van Harry naar William ging Hoe Diana’s ring toch nog bij Kate terechtkwam

Door Evert Santegoeds

Ⓒ Getty Images

Toen prins William in Kenia zijn Kate ten huwelijk vroeg, verraste hij haar met de beroemde verlovingsring van zijn moeder. Maar wat weinig mensen weten, is dat die in de dagen na haar dood niet bij William, maar bij zijn broer prins Harry terecht was gekomen. Juist nu de broers meer van elkaar verwijderd zijn dan ooit, vertelt Diana-vertrouweling Paul Burrell het ontroerende verhaal van De Ring – het ultieme bewijs van hun verloren gegane broederliefde…