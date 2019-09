Heidi Klum heeft stuk Berlijnse Muur in achtertuin

Op Instagram laat ze zien hoe het stuk muur met een hijskraan haar tuin ingetakeld wordt. Ze laat weten: „Vandaag is een heel speciaal cadeau van mijn man gearriveerd. Een stuk van de Berlijnse Muur dat Oost- en West-Berlijn 28 jaar van elkaar gescheiden heeft.”

Volgens Heidi heeft de Muur vooral voor Tom een bijzondere betekenis. „ Mijn man is vier weken voor de val van de Muur geboren. De val heeft ervoor gezorgd dat hij op kon groeien in een Duitsland dat heel anders was dan het Duitsland waarin zijn ouders moesten opgroeien. Hij mocht vrijheid, vreugde, creativiteit, kunst en hoop meemaken. Elke ochtend zal ik naar dit prachtige stuk in mijn tuin kijken met de kennis dat muren niet meer gebouwd moeten worden, maar dat ze neergehaald moeten worden.”

Hoe het Tom lukte om het stuk van de Muur te bemachtigen, is niet duidelijk.