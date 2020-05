Canadese school wil af van vernoeming prins Andrew

Ⓒ anp

Schoolbestuurders in het Canadese Halifax en het ministerie van onderwijs van de provincie Nova Scotia moeten zich buigen over het verzoek om de naam van de middelbare school Prince Andrew in Dartmouth te wijzigen. Een petitie om de in 1960 geopende school de naam te geven van Heidi Stevenson, de recent vermoorde politievrouw van de Royal Canadian Mounted Police, is al 75.000 keer ondertekend.