Man schuldig bevonden aan moord op rapper Nipsey Hussle

Rapper Nipsey Hussle (2018) Ⓒ Getty Images

Een 32-jarige man is schuldig bevonden aan de moord op rapper Nipsey Hussle. De jury maakte het oordeel woensdag bekend tijdens een rechtszaak in Los Angeles. Hussle werd in 2019 op 33-jarige leeftijd doodgeschoten voor zijn winkel in Los Angeles.