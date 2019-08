Artiesten vragen aandacht voor klimaat tijdens gratis festival

In Nederland wordt het project in het Vondelpark Openluchttheater in Amsterdam gelanceerd en is er een live-verbinding met de andere landen.

In Amsterdam beklimmen onder meer De Jeugd van Tegenwoordig, Donnie, Akwasi, Naaz en The Flexican het podium. Maar ook dj’s, komieken en wetenschappers verschijnen op het toneel. Justdiggit-ambassadeurs Floortje Dessing, André Kuipers, Tess Milne en Harm Edens nemen de presentatie van het evenement voor hun rekening.

NPO 3FM is deze dag ook aanwezig. Dj’s Mark van der Molen en Ràmon Verkoeijen, ook ambassadeurs, zullen tussen 16.00 uur en 19.00 uur een radio-uitzending rondom The Raindance Project op de zender verzorgen.