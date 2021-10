Comebacksingle levert Adele zesde nummer 1-hit op

Van de veertien singles die Adele daarvoor heeft uitgebracht, wisten vijf het te schoppen tot de eerste plaats. Die plek scoorde ze met Make You Feel My Love (2008), Rolling In The Deep (2010), Set Fire To The Rain (2011), Skyfall (2012) en Hello (2015).

De zangeres scoorde vorige week op vrijdag gelijk een Spotify-record met Easy On Me. De single is het meest gestreamde nummer in één dag. Hoe vaak het liedje is aangeklikt, is niet bekendgemaakt. Het record daarvoor lag op ruim 11 miljoen streams, voor het nummer Butter van de Zuid-Koreaanse band BTS.

Doordat Adele deze week bovenaan de Single Top 100 staat, dalen de nummers 1 en 2 een plekje. CKay moet het nu met een tweede plaats doen met zijn nummer Love Nwantiti en Farruko met Pepas staat op de derde plaats.