Regionale schouwburgdirecteuren luiden noodklok

Schouwburgdirecteuren maken zich grote zorgen, met hier v.l.n.r. Charles Droste, Tineke Maas en Coen Bais in de lege zaal van de Goudse Schouwburg. Ⓒ Foto Roel Dijkstra/Fred Libochant

Kun je straks eigenlijk nog wel in je eigen woonplaats naar het theater? De directeuren van de Goudse Schouwburg, De Lievekamp in Oss en het Amphion in Doetinchem hopen het van harte, maar vrezen het ergste als er geen financiële steun komt.