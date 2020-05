Regisseur Lynn Shelton overleden

Shelton werd bekend door haar film Humpday uit 2009. De film vertelt het verhaal van twee heteromannen die als kunstproject gay-porno willen maken. Verder werkte ze mee aan bekende tv-series als Mad Men, The Mindy Project en Glow.

Andere bekende films van Shelton zijn Your Sister’s Sister, een drama over een driehoeksverhouding tussen een rouwende man, zijn beste vriend en haar lesbische zus, en Sword of Trust uit 2019, een comedy over twee zussen die een erfstuk moeten verkopen. Shelton schreef de scenario’s voor bijna al haar films zelf.

Ze regisseerde ook de recente Netflix-special End Times Fun van haar partner Marc Maron. Met de komiek werkte ze ook aan een nieuwe film.