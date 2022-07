Kees van der Spek deelt laatste gesprek met Peter R. de Vries

In zijn podcast spreekt Van der Spek met collega-misdaadverslaggevers. Op 24 juni 2021 was het de beurt aan Peter R. de Vries. „Niemand had toen kunnen vermoeden dat dit de laatste keer zou zijn dat zij elkaar zouden zien. Het werd een mooi en dierbaar gesprek tussen twee vrienden over de avonturen die ze samen hebben mogen beleven”, luidt de omschrijving van het gesprek. Een deel van de podcast is gebruikt voor de Videoland-special Het Laatste Interview met Peter R. de Vries.

Pistool

In de podcast, tevens het laatste interview dat De Vries gegeven heeft, bespreekt Van der Spek meerdere avonturen en dierbare momenten die hij met zijn leermeester heeft meegemaakt. Zo deelt Van der Spek een moment waarop De Vries hem bang maakte. „Dat weet ik nog, ja”, zegt De Vries. „Dat was in de Bijlmer, in een café. Ik zei: als hij een pistool trekt, loop dan niet weg, maar spring bovenop hem.” Dat maakte grote indruk op Van der Spek. „Vond je het niet heftig om dat van je personeel te vragen?”, vraagt Van der Spek vervolgens. „Ik zag jou niet als mijn personeel. Ik zag jou als mijn maat. We waren een duo. Wij deden dat soort dingen. Aan een ander had ik het misschien nooit zo gevraagd. Maar dat deden wij. Ik vond het een praktische tip die ik aan je gaf”, antwoordde de Vries, waarna de twee gezamenlijk lachen.

Het duo bespreekt meerdere zaken waar ze aan hebben gewerkt. De Vries was het meest trots op de Puttense moordzaak. „Daar hebben we ons in onderscheiden. Tien keer mooier dan die Emmy. We hebben mensen kunnen rehabiliteren. Ik heb nog steeds contact met Herman du Bois en zijn vrouw Anja, sinds 1994”, aldus De Vries.

Verademing

De Vries benadrukte ook de vele reizen die hij met Van der Spek heeft gemaakt. „Dat reizen vond ik het allerleukste wat wij hebben gedaan. Omdat als wij daar dan op reis waren, dan waren we gefocust op een zaak en werd ik niet de hele dag lastiggevallen met alle andere dossiers waar ik aan werkte. Punt twee. Niemand herkende mij daar, wat voor mij ook vaak een verademing was. Ik kon er gewoon over straat.”

Ook zegt De Vries ’veel geleerd’ te hebben van Van der Spek. „Ik kan me ook herinneren dat we op allerlei reizen hele diepzinnige gesprekken hebben gehad over bijvoorbeeld het geloof. Ik was een ongelovige Thomas en jij was een christenhond. Daar hebben we mooie gesprekken over gehad. Daar heb ik altijd wel veel van geleerd.”

De aflevering van de podcast begint en eindigt met een advies van De Vries aan jonge journalisten. „Blijf niet achter je bureau zitten, maar ga eropuit. Want een vliegende kraai vangt altijd wat.”

Op 6 juli vorig jaar werd De Vries neergeschoten7. Negen dagen daarna overleed hij aan de gevolgen daarvan.