Stalker Steven Spielberg krijgt contactverbod

De regisseur had bij de rechtbank documenten ingediend om een contactverbod te krijgen voor een vrouw genaamd Sarah Char. Volgens de regisseur valt zij hem al meerdere maanden lastig en heeft ze doodsbedreigingen naar hem gestuurd. Ze zou zelfs hebben geprobeerd om een geweer te kopen. Spielberg is bang dat de vrouw hem daadwerkelijk wil vermoorden, en is ook bezorgd voor zijn gezin.

De rechtbank heeft volgens TMZ besloten om een tijdelijk contactverbod op te leggen, waardoor de vrouw niet binnen 100 yards (ongeveer 91 meter) van Spielberg, zijn vrouw of zijn dochter mag komen. Het is nog onbekend hoe lang het contactverbod van kracht blijft.