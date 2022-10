Matthew Perry aan dood ontsnapt: leven gered, acht ribben gebroken

In zijn memoires schrijft Perry dat hij tegen zijn dokters loog over hevige maagpijn, zodat hij bepaalde medicijnen voorgeschreven kreeg. Later besloten ze dat hij een operatie moest ondergaan, waarbij hij door middel van propofol werd verdoofd. In combinatie met zijn eerdere medicijnen ging dat mis. „Blijkbaar zorgde de propofol ervoor dat mijn hart stopte”, aldus Perry. Hij hoorde later dat iemand hem vijf minuten lang probeerde te reanimeren. „Hij heeft mijn leven wel gered, maar brak ook acht van mijn ribben.”

De acteur zou aanvankelijk ook te zien zijn in de Netflix-film Don’t Look Up, maar moest daar door de gebroken ribben die hij aan zijn reanimatie overhield van afzien. Hij had te veel pijn om nog terug te keren op de set. Volgens de 53-jarige Perry was dat een „hartbrekend” besluit. De acteur, met name bekend van zijn rol als Chandler Bing in Friends, zou volgens Rolling Stone zijn verschijning maken in een aantal scènes met Meryl Streep. In de satirische film waren verder grote rollen voor Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence.