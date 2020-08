Frank Masmeijer voor het eerst sinds veroordeling weer ’buiten’

Bijna twee jaar geleden werd voormalig tv-presentator Frank Masmeijer opgepakt voor zijn aandeel in een grote cokesmokkelzaak. Afgelopen weekend zette hij – in het bijzijn van dochter Charlotte – zijn eerste stappen in, voorlopige, vrijheid. Ⓒ Ferry de Kok

Het was een lunch die FRANK MASMEIJER (59), bijna twee jaar geleden in Breda, met zijn vrijheid moest bekopen. Maar nu zette de voormalige tv-ster weer zijn eerste stappen buiten, in vrijheid. In een bloedheet, en door de coronacrisis bovendien uitgestorven, Antwerpen bracht de oud-presentator enkele dagen door met zijn familie.