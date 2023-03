Premium Het beste van De Telegraaf

Na gebroken rib: Hoeveel tegenslagen kan Duitse superster Helene Fischer nog doorstaan?

Het lijkt Helene Fischer maar niet voor de wind te gaan! De Duitse superster kreeg zondag tijdens de repetities van haar Rausch Live Tour de schrik van haar leven toen ze plots viel en een rib brak, waardoor ze haar eerste optredens in Bremen en Keulen noodgedwongen heeft moeten afzeggen. Na een ’burn–out’ en een heftige liefdesbreuk met Florian Silbereisen is dit het zoveelste drama dat zich afspeelt in het leven van de zangeres.