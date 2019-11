Bezinning na verzadiging

Kensington, met v.l.n.r. Niles Vandenberg, Casper Starreveld, Eloi Youssef en Jan Haker. Ⓒ Foto Rahi Rezvani

Als je erover nadenkt is het logisch. Je komt uit het niets als band, bouwt plaat voor plaat iets op en staat vervolgens in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. De vraag is dan toch: wat nu? Voor het antwoord nam Kensington de tijd, vertellen gitarist Casper Starreveld en bassist Jan Haker.