Lil Wayne kan eigen liedjes niet herinneren door geheugenverlies

„Ik ken Tha Carter III, Tha Carter II, Tha Carter One en Tha Carter IV niet”, zegt de Amerikaan over zijn albums tussen 2004 en 2008. „Je zou kunnen liegen, je zou me naar dat en dat liedje kunnen vragen, maar ik zou niet eens weten waar we het over hebben.” Die projecten hebben „helemaal geen betekenis”, voor Wayne, omdat hij ze naar eigen zeggen niet herinnert. De Lollipop-rapper kan zich ook niet herinneren wanneer ze uitkwamen.

De rapper zegt dat de wisselwerking van het hebben van een slecht geheugen is dat hij gezegend is met een „verbazingwekkende geest” die in de eerste plaats in staat is om succesvolle hits te maken. „Ik geloof dat God me zegende met deze geweldige geest, maar me geen geweldig geheugen zou geven.”

Epilepsie

Wayne heeft naar verluidt last van gezondheidsproblemen, zo lijdt hij aan epilepsie. In 2017 moest hij na meerdere aanvallen een show in Las Vegas annuleren. Hij werd ook een keer bewusteloos aangetroffen in zijn hotelkamer in Chicago. In 2013 werd hij in het ziekenhuis opgenomen na een reeks epilepsie-aanvallen.

Ondanks zijn gezondheidsproblemen is hij niet van plan het rustiger aan te gaan doen. „De motivatie is niet om ze te laten zien dat ik nog steeds die kerel ben die ik ben. De motivatie is om ze te laten zien waarom ik nog steeds die kerel ben”, zegt hij in het interview. „Want ik wil dat rappers van de nieuwe generatie daar hopelijk iets uithalen en dat ze zichzelf blijven.”

Het album Tha Carter III leverde hem in 2009 een Grammy op voor Album van het Jaar en Beste Rapalbum. Voor het nummer Lollipop won hij ook een Grammy in de categorie Beste Rapnummer.