Even weer jong en dolverliefd zijn

Victor heeft een duidelijke wens: voor even wil hij terugkeren naar hoe het ooit begon. In een grote filmstudio ensceneert Antoine (Guilliame Canet) de eerste ontmoeting van de voormalige geliefden opnieuw, compleet in jaren 70 sfeer. Zelf mag Victor zijn jongere versie spelen, Antoine’s los-vaste vriendin Margot (Doria Tillier) geeft tijdens dat strak geregisseerde rendez-vous in een café gestalte aan Marianne.

Natuurlijk is het allemaal een illusie, maar toch raakt Victor volledig in de ban. Niet alleen van droomwereld die speciaal voor hem is geschapen. maar ook van de actrice die hij tegenover zich weet. De ervaring smaakt naar meer en schudt zijn creativiteit wakker. Al gaan heden en verleden - en oude en nieuwe gevoelens - ook op een verwarrende manier door elkaar heen lopen. Niet alleen bij hem.

Schrijver-regisseur Nicolas Bedos scheert in het plezierige La belle époque langs de afgrond van de ongeloofwaardigheid, maar weet te voorkomen dat zijn romantische komedie daar voortijdig in tuimelt. Dankzij de grote charme van Auteuil én doordat deze filmfantasie inspeelt op zo herkenbare verlangens: om eeuwig jong te zijn en voor altijd verliefd.