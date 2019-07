Ahoy klaar voor ’het summum’

„We hebben heel goed gesproken over het bidbook, de verwachtingen en de ideeën”, zegt ze voor de camera van het ANP. Volgens Jansen is het „ongelooflijk leuk en spannend” dat ’haar’ Ahoy met het Maastrichtse MECC strijdt om de huisvesting van het songfestival.

„Het is duidelijk dat dit groter is dan alles wat iedereen ooit heeft meegemaakt”, beseft Jansen zich na het bezoek, waarin onder meer de „complexiteit en duur” van het Eurovisiesongfestival werden besproken. „Ja, we hebben veel ervaring in de stad, in Ahoy met grote evenementen, maar dit is wel het summum en dat zou waanzinnig zijn als wij dat zouden mogen huisvesten.”

Wedstrijd

Ahoy staat momenteel nog deels in de steigers, maar daar krijgt het songfestival helemaal geen last van als het in mei daadwerkelijk neerstrijkt in Rotterdam. „De tv-show zal in de arena plaatsvinden, zaken als de greenroom, kantoorruimtes en persruimtes kunnen allemaal in onze bestaande hallen plaatsvinden. De nieuwbouw zullen we niet nodig hebben, en is tegen die tijd aan de buitenkant helemaal gereed.”

Voor Jansen voelde het bezoek van de songfestivalcommissie donderdag als „een matchday.” Wat Maastricht doet, wordt vanuit Rotterdam op de voet gevolgd. „Natuurlijk, het is een beetje een wedstrijd.”