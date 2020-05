’Na de klap’: Het trauma van Enschede

Rudi Bakker kijkt op een archiefoto uit 2000 door de schutting nnar het rampterrein. Ⓒ FOTO Wim Hofland

Het oortje dat Hadassa Meijer laat zien in de televisie-special Na de klap (NPO 2, 20:30 UUR), spreekt boekdelen. Het is het enige wat nog over is van haar inboedel. Een vriendin vond het in de smeulende puinhoop die over is van haar huis. Het kopje werd nooit gevonden. Het grijze oortje staat symbool voor de verwoesting die op 13 mei 2000 plaatsvond in een woonwijk in Enschede.