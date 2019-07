Ernstig ongeluk voor Jason Bouman

De volkszanger is van een steiger vertellen, zo vertelt hij aan Shownieuws. „Ik ben op een steiger gaan zitten om een zonnescherm van mijn huis af te halen. Ik maakte hem los en hij sprong ineens uit zijn beveiliging. Dat ding klapt uit elkaar en tackelt mij van mijn steiger af.”

Zijn vrouw zag alles gebeuren. „Zij kwam gelijk naar buiten gerend. Eigenlijk het eerste wat ik zei, is: ’dit is foute boel. Bel maar 112’.”

Ondanks de harde klap die Jason gemaakt heeft, is hij is er nog goed afgekomen. „Het zat heel dicht langs de hoofdaders in mijn benen. Als het iets anders was gescheurd, dan was het gewoon einde verhaal geweest.”

Hij is inmiddels geopereerd, maar zal voorlopig uit de running zijn. „Zes weken lang mag ik mijn rechterbeen niet gebruiken. Daarna moet ik weer leren om recht te lopen.”