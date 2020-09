Lazarus-actrice maakt debuut met eigen cabaretshow

„Het idee om samen met Tobias een voorstelling te maken was er al langer”, vertelt De Gruijl. „Maar er gebeurt zoveel in de wereld momenteel, we wilden daar het thema om laten draaien. Ik denk dat in tijden van crisis de kracht van kunst heel erg naar voren komt om te verbinden maar ook om te troosten.”

Renée de Gruijl, bekend van tv-series als SpangaS, Flikken Maastricht en Mocro Maffia, maakt deel uit van de cast van Lazarus. In het voorjaar van 2021 wordt de David Bowie-musical voortgezet in het Amsterdamse DeLaMar Theater, die wegens corona moest worden gestaakt. Vervolgens gaat De Gruijl met Lazarus op tournee door Nederland.