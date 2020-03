Ⓒ Powned/Simpel Media

Kleeft er werkelijk bloed aan de handen van de recreatieve drugsgebruiker? Met deze vraag gingen zes millennials, ieder niet vies van een lijntje, in The cocaine trail (Powned) naar Colombia. De realityserie biedt hen en de kijker een inkijkje in de harde drugswereld. Laura: „Ik hoop dat mensen een beter beeld krijgen van wat ze doen als ze coke bestellen.”