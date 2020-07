Duncan Laurence deelt nieuwe interactieve clip

Volgers konden in het begin van de video bijvoorbeeld kiezen of Duncan een wit jasje of een zwart jasje aan zou trekken en of hij aan het einde ’s avonds door bleef rijden in de auto of uit ging stappen voor een wandeling. Tussendoor zijn korte fragmentjes te zien van fans die elkaar knuffelen en zoenen.

Duncan is blij met het eindresultaat. „Het was een supertof en intensief proces. Het was onwijs leuk om niet alleen met mijn team creatief aan de slag te gaan, maar ook met mijn fans. Ik kon hen voor mijn gevoel écht bereiken en ze meenemen in het proces van het maken van de video. Zeker in deze tijden waarin optredens schaars zijn, heb ik ervan genoten om samen met hen deze prachtige video te kunnen maken en ik ben dan ook heel erg trots op het eindresultaat.”