Bevestigd: Harry en Meghan verhuisd naar Santa Barbara

Het koppel woont al sinds juli met hun zoontje Archie in de nieuwe woning. Harry en Meghan huurden daarvoor enkele maanden een huis in Los Angeles. Ook daar kregen de twee te maken met paparazzi. Zo werden onder meer foto’s gemaakt met drones.

Santa Barbara ligt op ongeveer anderhalf uur rijden naar het noordwesten. Volgens de woordvoerder van de Sussexes zijn Harry en Meghan van plan daar te blijven.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde TMZ heeft het koppel ruim 10 miljoen dollar uitgegeven en is de woning ook een stuk groter dan hun stulpje in Los Angeles. In Santa Barbara hebben de twee heel wat beroemde buren. Zo hebben onder anderen Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Drew Barrymore en Patrick Stewart er allemaal een villa.