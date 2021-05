Vriend Khloé Kardashian klaagt vrouw aan wegens laster

De vrouw zou de uitslag van de test, die vertrouwelijk was, op Instagram hebben gepost. Daarbij zou ze Tristan en zijn vriendin Khloé Kardashian ervan hebben beschuldigd dat zij het laboratorium hadden omgekocht om met een negatieve uitslag op de proppen te komen. Khloé en Tristan stuurden haar daarop een zogeheten 'cease en desist'-brief om haar te laten stoppen met de beweringen dat de basketballer de vader van haar kind is. Ook dat document zou de vrouw via Instagram hebben gedeeld.

Tristan schrijft volgens TMZ in de rechtbankdocumenten dat als hij de vader was van de zoon van de vrouw, hij daarvoor verantwoordelijkheid had genomen. Hij stelt dat de leugens van de vrouw zijn reputatie schaden en hij daardoor commerciële deals misloopt.

De atleet heeft twee kinderen: zoon Prince en dochter True. Khloé is de moeder van True. Het stel ging uit elkaar toen vlak voor de bevalling beelden opdoken van Tristan met andere vrouwen. Afgelopen winter werd duidelijk dat de twee hun relatie een nieuwe kans geven.