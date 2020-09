Rick Romijn krijgt soloprogramma op Radio Veronica

Sidekick Rick Romijn krijgt eigen programma op Radio Veronica. De radiomaker is vanaf zondag te horen in het nieuwe avondprogramma Veronica Pop- & Rockballads. Dat maakte de zender woensdag bekend.

Romijn is vooral bekend als de vroegere sidekick van Edwin Evers. Tussen 1998 en 2018 was hij voortdurend een van de stemmen van het populaire programma Evers staat op, eerst bij 3FM en later bij Radio 538.

Na het besluit van Evers om te stoppen verkaste Romijn naar Radio Veronica waar hij sindsdien als sidekick opereert bij het radioprogramma Veronica Inside van Wilfred Genee.