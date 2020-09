Lange Frans woedend na confrontatie met complottheorie QAnon

In de uitzending werd aandacht besteed aan de opkomst van QAnon in Nederland. QAnon is een uit de Verenigde Staten overgewaaide complottheorie over de elite die zich schuldig zou maken aan ritueel, satanistisch kindermisbruik en uit is op een wereldregering. Aanhangers van de theorie, waaronder ook rapper Lange Frans, demonstreerden vrijdag op het Museumplein.

Als de verslaggever van Nieuwsuur hem naar QAnon vraagt, wordt echter al duidelijk dat Lange Frans geen interesse heeft in deze media-aandacht. „Ik denk dat er heel veel mensen zijn die in God geloven en tegen kindermisbruik zijn”, is zijn afwijkende antwoord op de vraag of het gedachtegoed van QAnon ook in Nederland relevant is. De verslaggever vraagt vervolgens of dat is waar QAnon voor staat. „Dat weet ik niet, maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die in God geloven en niet van kindermisbruik houden”, reageert Lange Frans.

Geen commentaar

De verslaggever doet nog een poging en vraagt nu, iets directer, wat QAnon voor Lange Frans betekent. „Daar ga ik het helemaal niet over hebben, daar ga ik het helemaal niet over hebben”, antwoordt de rapper resoluut. Als hem vervolgens wordt gevraagd waarom niet, wordt het hem te veel. „Je bent heel vervelend aan het doen op dit moment. Je bent heel vervelend aan het doen. Ik zeg je net: ’Daar gaan we het niet over hebben.’ Ik heb net antwoord gegeven op je vraag. Ik denk dat hier mensen zijn die heel erg van God houden en tegen kindermisbruik zijn. Ik ga weg, ik vind dit helemaal niet leuk.”

