Vriendin barman Victor uit First Dates heeft MS

„Mijn vriendin heeft begin maart de diagnose MS gehad, begin januari kreeg ze klachten”, vertelt hij in de Varagids. „Het was meteen een heel heftige aanval. Ze kon haar benen steeds minder bewegen. (…) Ze heeft onder meer een plekje in haar ruggenmerg, waardoor ze uitvalverschijnselen kreeg. (...) Na die heftige aanval ging er voor mijn gevoel wel echt een streep door een aantal toekomstdromen.”

Intussen gaat het herstel goed en bloeit ook het liefdesleven tussen de twee volop. „Twee maanden geleden heeft ze op Kreta een enorme sprong gemaakt. We gingen er met een rolstoel heen en zijn zonder krukken teruggekomen. Dat was ontzettend fijn. Het herstel gaat nog in baby steps, maar in de liefde maken we reuzensprongen.”

Psycholoog

Toch is het leven van de barman die in het programma altijd zo hartelijk overkomt niet altijd gemakkelijk. Victor kampt met depressieve periodes en een ’haat-liefdeverhouding met Koning alcohol’ „Mijn leven kent hoge pieken en diepe dalen.”

Sinds zijn rol in First Dates is de barman met de blauwe ogen snel bekend geworden. De balans tussen het leven in de schijnwerpers en zijn persoonlijke leven viel hem niet mee. Daarom bezoekt Victor tegenwoordig een psycholoog, wat ook weer de nodige inspanning vraagt. „Er gebeurt zo veel dat ik soms ook denk: tering. En dan moet ik ook nog bij een psych mijn eigen handelen gaan analyseren, ik hou nergens meer ademruimte over.”