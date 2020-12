Komiek Eddie Izzard voortaan in ’meisjesmodus’

Eddie was te gast in de show als een van de modellen die door de deelnemers geportretteerd worden. „Dit is het eerste programma waarbij ik heb gevraagd of ik zij en haar mag zijn. Het is een beetje een overgangsperiode”, aldus Eddie, die voor zover bekend wel die naam blijft gebruiken. „Het voelt heel goed om dit te doen, want mensen nemen aan dat ze me kennen, maar ik ben gender fluid. En vanaf nu ga ik verder in meisjesmodus.”

De 58-jarige is al langer open over het feit dat ze gender fluid is, een term waarmee mensen aangeven dat ze zich niet vast tot een sekse rekenen. De comedian is naast haar werk in de stand-upwereld ook bekend als acteur, met rollen in onder meer Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen en Valkyrie.