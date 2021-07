Simon en Annemarie moesten lang wachten op tweede zwangerschap

„Waar onze wens om voor de eerste keer ouders te worden snel werd vervuld, liet dit tweede wondertje iets langer op zich wachten. Ergens wisten we wel dat we ooit graag een broertje of zusje zouden willen voor Kiki. Maar dat gevoel kwam pas echt nadat Kiki twee jaar was”, aldus Annemarie, waarna zij en Simon voor een tweede gingen.

Vorig jaar moest Annemarie echter enkele MRI-scans ondergaan omdat er adenomen, goedaardige tumoren, waren gezien in haar lever. „Hoogstwaarschijnlijk zou er weer een deel van mijn lever operatief moeten worden verwijderd. Wat een klap. Dat betekende ook dat onze kinderwens on hold moest..” Gelukkig bleken de adenomen zogenaamde FNH’s, die niet verwijderd hoefden te worden. Annemarie noemt het nieuws „een cocktail aan emoties.” „Tranen van geluk en opluchting! (...) Onze wens konden we voortzetten!

Onzekerheid

De zwangerschap liet echter op zich wachten. „En na een maand of 7 voelde ik onzekerheid en angst. Zouden we het wel nog een keer mee mogen maken? Het gegeven dat we onze allerliefste Kiki al in ons leven hebben verzachtte het gevoel wel. Maar de wens voor een tweede kindje was niet kleiner dan voor een eerste.”

Annemarie zat door het proces niet lekker in haar vel. Ze veranderde daarom haar dieet, lette beter op haar slaap en minderde met alcohol. „Of dat nou de perfecte oplossing was weet je natuurlijk nooit, maar ook mentaal deed dat een hoop met me. En toen was daar die dag van een positieve test!”, zo kijkt ze terug. Annemarie plaatste bij haar verhaal een foto van de test.

Simon en Annemarie maakten vorige maand bekend dat ze in verwachting zijn. Hun dochter Kiki wordt eind deze maand 4 jaar.