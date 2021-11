Queen beleeft voor het eerst trouwdag zonder prins Philip

Het is niet bekend hoe Elizabeth de dag zal doorbrengen. De koningin lijkt weer enigszins op de been, nadat ze afgelopen maand met haar gezondheid kwakkelde en daarom meerdere officiële werkzaamheden moest afzeggen. Maar waar ze vorig weekend nog vanwege een blessure aan haar rug verstek moest laten gaan bij Remembrance Day, ontving ze woensdag alweer werkbezoek op Windsor Castle.

Mogelijk brengt ze de dag door op haar landgoed Sandringham, op zo’n drie uur rijden van Londen. Verschillende Britse media weten dat Sandringham het favoriete landgoed was van prins Philip en dat de koningin daar om die reden tegenwoordig graag is. Mogelijk krijgt ze daar gezelschap van prins William en zijn gezin. Haar kleinzoon en zijn vrouw Catherine en hun kinderen verblijven regelmatig een weekend in hun zomerhuis Anmer Hall, dat in de buurt van Sandringham ligt.

Elizabeth en Philip Mountbatten gaven elkaar op 20 november 1947 het jawoord in de Westminster Abbey in Londen. De plechtigheid werd die dag live op de radio uitgezonden door de BBC. Later op de dag waren er ook beelden te zien op tv. Het echtpaar kreeg in de jaren die volgden vier kinderen; Charles, Anne, Andrew en Edward.