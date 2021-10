Premium Het beste van De Telegraaf

’Alsnog gedwongen scheiding voor prinses Caroline van Monaco’

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Ernst August van Hannover en prinses Caroline van Monaco in 2007. Ⓒ Getty Images

Hield Monaco de adem in vanwege de huwelijksperikelen van prins Albert en zijn Charlène, als het op scheiden aankomt is zijn zus prinses Caroline (64) hen wellicht nog voor! Al jaren leeft zij apart van haar Duitse echtgenoot Ernst August van Hannover (67), maar tot het definitief afwikkelen van dit al snel mislukte huwelijk kwam het nooit.