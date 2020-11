Vince Vaughn zocht voor ’Freaky’ naar zijn innerlijke tienermeisje

Millie heeft als tienermeisje plotseling de volwassen spierballen van The Butcher (Vince Vaughn) tot haar beschikking en confronteert daar Tim (Zack Shires) even mee in ’Freaky’.

Na serieuze uitstapjes in de misdaadthriller Dragged across concrete en het oorlogsdrama Hacksaw Ridge is Vince Vaughn terug op bekend terrein. Als de bioscopen volgende week weer open mogen, zal de komiek te zien zijn in de horrorkomedie Freaky. „Lachfilms zijn mijn grote passie: ze brengen mensen bij elkaar.”