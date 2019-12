Chris Brown mag half jaar geen apen kopen

Brown was aangeklaagd voor het bezit van een beschermde diersoort. Hij postte eind 2017 een video waarin zijn dochtertje Royalty een kapucijnaap knuffelt. Daar kreeg hij veel commentaar op, mede omdat zijn volgers vonden dat hij zijn kind in gevaar bracht door het met een wild dier te laten spelen.

De dierenbescherming in Californië kreeg verschillende klachten binnen over Chris en zijn aapje Fiji, en stelde een onderzoek in. Daaruit bleek dat de zanger niet de benodigde papieren bezat om een dier als Fiji in huis te hebben.

Het aapje is inmiddels ondergebracht in een opvang. Chris zegde als onderdeel van de schikking woensdag toe 35.000 dollar aan die organisatie te schenken. Volgens TMZ liet de rechter in de zaak weten dat hij na 6 juni 2020 wel weer een aap in bezit mag hebben, maar - uiteraard - alleen een soort waarbij dat legaal is. Als hij zich tot juni aan het akkoord houdt, dan vervalt de aanklacht tegen de zanger.