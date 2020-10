’Grootste gruwel zit tussen de oren’

Pjotr, de jonge hoofdpersoon uit ’The painted bird’, wordt keer op keer geconfronteerd met wreedheid.

Jerzy Kosinski’s boek was al schokkend en omstreden, de verfilming ervan is dat niet minder. Met The painted bird – een ruim drie uur durende helletocht van een kind in oorlogstijd – weet de Tsjechische regisseur Václav Marhoul kijkers zowel aan het scherm te kluisteren als de bioscoop uit te jagen. In Venetië vertelt hij waarom: „Het ergst is een film die wordt vergeten.”