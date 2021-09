Prins Albert: Charlene verliet Monaco niet met ruzie

Prinses Charlène vertrok in mei van dit jaar voor een korte reis naar haar vaderland Zuid-Afrika, maar is nog altijd niet teruggevlogen naar Monaco. Officieel vanwege complicaties na een in Zuid-Afrika ontstane infectie, maar steeds vaker wordt gedacht dat er misschien toch iets anders aan de hand is. Haar echtgenoot probeert deze geruchten nu middels een interview met People uit de wereld te helpen. „Ze ging naar Zuid-Afrika om voor haar stichting te werken en wat vrije tijd door te brengen met haar broer en vrienden. Het was de bedoeling dat het een verblijf van een week en maximaal 10 dagen zou zijn. Ze is er nog steeds omdat ze deze infectie opliep en daarna met medische complicaties te maken kreeg.” De prins benadrukt: „Ze is niet in ballingschap. Het was absoluut een medisch probleem dat behandeld moest worden.”

Vorige week zou de 43-jarige prinses dan eindelijk terugkeren naar Monaco, maar vlak daarvoor kreeg ze opnieuw last van een complicatie. Ze werd zelfs met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Haar toestand is stabiel, meldde het Monegaskische hof twee dagen later, al is ze wel nog steeds in Zuid-Afrika. Wanneer de terugreis naar de dwergstaat nu gepland staat, is onbekend.