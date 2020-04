Eminem deelt ’mom’s spaghetti’ uit in ziekenhuizen

De superster deelde bakken spaghetti uit, waarop hij een label had geplakt met de tekst ’mom’. Dat is een verwijzing naar ’mom’s spaghetti’ waarover hij rapt in het nummer. Alhoewel hij daarmee in Lose Yourself de geretourneerde maaginhoud van een nerveuze rapper beschrijft, viel de pasta een stuk beter bij de ziekenhuismedewerkers.

Het Henry Ford Hospital postte op Instagram een bedankje: „Onze zorghelden zijn zichzelf ’kwijtgeraakt’ in de heerlijke mom’s spaghetti, gedoneerd door Detroits eigen Eminem. Dank voor deze speciale maaltijd voor onze medewerkers.”

De rapper, die eigenlijk Marshall Mathers heet, heeft zich op zijn eigen sociale media niet uitgelaten over de donaties. Zijn manager laat aan The Detroit News weten dat het niet om een eenmalige actie gaat: de komende weken kunnen meer zorgwerkers in Detroit een portie mom’s spaghetti verwachten.