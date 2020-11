Duitsland zou Thaise koning het land uit kunnen zetten

De Thaise koning geniet diplomatieke immuniteit terwijl hij in Duitsland verblijft, waardoor geen maatregelen als boetes of verscherpt toezicht opgelegd kunnen worden. Wel zou Duitsland Vajiralongkorn het land uit kunnen zetten, als de Thaise monarch tot persona non grata (ongewenst persoon) wordt verklaard. Een eerdere petitie aan de Duitse Bondsdag om de Thaise koning tot ongewenst persoon te verklaren, werd al meer dan 110.000 keer ondertekend.

Eerder had minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas al gewaarschuwd dat Duitsland direct actie zou ondernemen als de Thaise koning politiek de wet overtreedt in Duitsland. Het gaat dan vooral om de vraag of de Thaise koning vanaf Duitse bodem Thailand zou regeren.

Leden van de Linkse Partij roepen op om de Thaise koning het land uit te zetten. „Elk persoon die, net als de Thaise koning, de democratische beweging bruut neerslaat, zou niet door de federale regering moeten worden beloond met een visa voor een luxe langdurig verblijf in Duitsland”, schreven parlementsleden Sevim Dagdelen en Heike Haensel in een verklaring.

Overigens verblijft de koning al sinds half oktober in Thailand. Zijn huidige verblijf is het langste van dit jaar. Zijn vorige zeven bezoeken aan Thailand duurden steeds minder dan 24 uur.