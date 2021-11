Premium Het beste van De Telegraaf

Loes den Hollander schreef thriller vol seksueel geweld ’Mijn man wilde het niet lezen’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Loes den Hollander: „Wij vrouwen zijn vaak geneigd de fout bij onszelf te zoeken.” Ⓒ Foto Martin Mooij

Loes den Hollander, onlangs bekroond met de Gouden Vleermuis, een oeuvreprijs voor thrillerschrijvers van omroep Max, heeft een veelbewogen jaar achter de rug. Ze verloor - na een lang ziekbed - haar man Harry, zonder wiens steun en vertrouwen in haar talent ze nooit haar eerste manuscript naar een uitgever had durven sturen. Op haar laatste spannende roman Je bent aan de beurt vol seksueel geweld, had hij veel commentaar. „Wie ben jij? vroeg hij geschrokken. Dat je zoiets kunt bedenken.”