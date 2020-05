Nikkie de Jager vreest voor Eurovisie Songfestival 2021

„Stiekem maak ik me nu alweer zorgen voor volgend jaar”, vertelt ze aan BuzzE. „Als het dan maar wel gewoon door kan gaan. Hebben we een keer gewonnen en dan gebeurt dit. Als het volgend jaar ook niet doorgaat, rust er echt een vloek op Nederland hoor. Maar ik vertrouw erop dat het goed komt.”

Zaterdag is ze te zien in het Songfestival-alternatief Eurovision: Europe Shine a Light. Hoewel het aanvankelijke plan van het Songfestival dit jaar volledig op de schop ging, is er voor De Jager eigenlijk niet zoveel veranderd. „Ik zou toch al online de updates doen, dus eigenlijk is mijn rol nu niet heel anders”, vertelt ze.

Gedurende de show deelt ze met de kijker wat er op sociale media rond het festival gebeurt. „Ik houd alle tweets in de gaten en deel de hoogtepunten daarvan. Dus eigenlijk ben ik de Luuk Ikink van het Songfestival”, vat ze haar bijdrage samen.