Recensie Wervelwind van gekkigheid in ’Everything everywhere all at once’

Na een bliksembezoek aan een parallel universum, kan Evelyn (Michelle Yeoh) opeens vechten als de beste.

Een eindeloos aantal realiteiten vraagt om een eindeloze fantasie. Bij regisseurs Dan Kwan en Daniel Scheinert vind je die in optima forma. Hun tweede speelfilm, Everything everywhere all at once, is een wervelwind van gekkigheid mét een warm kloppend hart.