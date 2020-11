Mick Harren krabbelt uit dal

Mick Harren hoopt, na jaren van rampspoed, binnenkort weer zijn comeback in de vaderlandse showbizz te kunnen maken. Ⓒ ANP/HH

Na jaren van rampspoed ziet MICK HARREN het leven weer zitten. Hij raakte twee jaar geleden in opspraak omdat hij zijn stiefzoon met een (nep)wapen bedreigde in een kroeg in Purmerend. De zanger zat zelfs even in de cel en werd uiteindelijk veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Inmiddels heeft hij de ellende achter zich gelaten. ,,Het is nu hopen op een hereniging met mijn dochter SEMMY.’’