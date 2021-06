Na pestschandaal: Chrissy Teigen legt gastrol in Netflix-serie neer

Realityster Courtney Stodden onthulde in een interview met The Daily Beast dat zij bijna tien jaar geleden kwetsende berichten van Teigen had ontvangen. Stodden, op dat moment 16 jaar oud, werd destijds bekend door haar huwelijk met de toen 50-jarige Doug Hutchison. Vanwege het inmiddels gestrande huwelijk kreeg Stodden een stortvloed aan negatieve reacties over zich heen, zo ook van Teigen. Teigen zou zelfs berichten hebben gestuurd waarin ze zei dat Stodden een einde aan haar leven moest maken.

Naar aanleiding van de ophef bood Teigen vorige maand op Twitter haar excuses aan. „Ik was een onzekere, aandachtszoekende trol. Ik schaam me voor mijn gedrag, maar het is niets in vergelijking met hoe ik Courtney liet voelen”, schreef ze onder meer.

Teigen zou in één aflevering van het tweede seizoen te horen zijn als verteller. Er wordt nu gezocht naar een vervanger.