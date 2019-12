De ONGELIJKE STRIJD van Roxette’s Marie Frederiksson

Marie Fredriksson in de Amsterdamse Heineken Music Hall (27 mei 2015). Ⓒ Hollandse Hoogte

Het haar opgeschoren en helblond geverfd. Stoere (leren) outfits en zwoele blikken in de camera van haar videoclips. Miljoenen fans over de hele wereld die de nummers van MARIE FREDERIKSSON tot op de dag van vandaag kunnen meezingen. Samen met PER GESSLE vormde ze decennialang hitformatie Roxette, goed voor talloze nummer 1-hits. Gisterochtend overleed Marie, op slechts 61-jarige leeftijd. Ze was al lange tijd ernstig ziek.