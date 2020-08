MAFS-Sanne in verwachting van eerste kindje

Bij een foto die ze plaatst op het privé-account schrijft Sanne: „Wij kunnen niet wachten tot 9 februari.”

Ondanks dat ze na het programma van plan was verder te gaan met haar ’man’ Thierry, strandde het huwelijk alsnog. Daarna ontmoette ze haar huidige vriend.

Thierry lijkt daarentegen nog steeds vrijgezel te zijn. Hij schreef begin juli daarover op Instagram. „Tsja hoe werkt de liefde nou toch. Na m’n #mafs avontuur was ik uiteraard teleurgesteld in de liefde. De afloop was niet waar ik op had gehoopt, toch kwam ik daarna iemand tegen waar m’n hart sneller van ging kloppen. Je geeft je bloot en stelt je kwetsbaar op want je wil de liefde zo intens mogelijk ervaren. Helaas liep het anders.”

Robin

Toch is Sanne niet de eerste die na het MAFS-avontuur een nieuwe liefde heeft ontmoet en een kleintje op komst heeft. Robin, die aan hetzelfde seizoen meedeed, scheidde ook van zijn ’vrouw’ en ontmoette daarna Kim. De tortelduifjes maakten in maart bekend hun eerste kindje samen te verwachten.