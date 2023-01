Ed Sheeran terug online na ’turbulente periode in privéleven’

„De reden voor deze video is, om helemaal eerlijk te zijn, dat er wat turbulente dingen gebeurden in mijn persoonlijke leven”, vertelt Sheeran in de camera. „Dus ik had niet zo’n zin om online te zijn en mij anders voor te doen dan hoe ik mij echt voelde.”

„Maar daarom maak ik nu deze video, want het gaat de goede kant op en ik ben terug online”, zegt hij. „Dus er komt weer gekke shit aan hier.” Om te besluiten met: „Ik heb deze video verdomme nu al zo’n vijftig keer gemaakt en ik doe het niet nog een keer.”

Waar Ed Sheeran op doelt in zijn video is overigens niet duidelijk, mede doordat de zanger zijn privéleven goed afschermt. Wat er wel naar buiten kwam is dat hij in 2020 en 2022 dochters kreeg met zijn vrouw Cherry Seaborn, met wie hij in 2018 in het geheim trouwde.