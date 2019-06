Dit is ADELE 2.0!

De Britse zangeres, die al jarenlang met haar gewicht schommelt, is al bijna tien kilo kwijt en zit lekkerder in haar vel dan ooit tevoren. Ⓒ BSR Agency

Natuurlijk gaat een scheiding je nooit in de koude kleren zitten, maar soms heeft zo’n liefdesbreuk ook zijn voordelen. Neem ADELE. De Britse is, sinds zij in april wegging bij SIMON KONECKI, een compleet nieuwe weg ingeslagen. Gevolg: de hitzangeres is al bijna tien kilo kwijt en zit lekkerder in haar vel dan ooit tevoren.