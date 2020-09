Sean Dhondt biedt vrouw excuses aan na uitlekken pornobeelden

Een week geleden stonden Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt plots ongewild in het het middelpunt van de aandacht, toen pornografische beelden van hen op het internet circuleerden. Nadat hij eerder - net als zijn mede BV’ers al had gereageerd op het verspreiden van de beelden, schrijft hij vrijdag op Instagram een boodschap aan zijn vrouw.

Bekijk ook: Pornobeelden bekende Vlamingen nemen internet over

„Het spijt me, uit het diepste van mijn hart, dat ik jouw vertrouwen in ons beschaamde en je enorm veel pijn en verdriet heb gedaan. Door enkel en alleen aan mezelf te denken. Ik wil me daarom niet enkel privé, maar ook publiek verontschuldigen, omdat jij, als slachtoffer in dit alles, dat ook verdient”, schrijft hij bij een grappige foto van hen samen. „Ik blijf voor jou vechten, no matter what.”