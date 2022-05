Hoe is het nu werkelijk… met Marco Borsato?

Sterren

Zanger Milow: juist in tijden van chaos zie ik dingen helder

Op het moment dat ook in België mensen door coronamaatregelen thuis kwamen te zitten, dook Milow de studio in om muziek te maken. Vrolijke muziek, want aan alles voelde hij dat mensen daar juist toen behoefte aan hadden. „Ik merkte eigenlijk gelijk dat ik in al die ontstane chaos heel helder zag waa...