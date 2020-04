Culthit Radio Bergeijk keert terug

Het satirische programma komt uit de koker van cabaretiers George van Houts en Pieter Bouwman. Zij maakten tussen 2001 en 2007 meer dan zeshonderd afleveringen. De gesprekken in het fictieve radiostation waren vrijwel geheel geïmproviseerd op basis van kleine berichten in lokale media. Radio Bergeijk kwam voort uit Mannen van de Radio, een soortgelijke improvisatieshow die Bouwman eerder maakte met Hans Teeuwen.

De reeks keerde begin 2019 tijdelijk terug als podcast. Deze reeks werd zo goed beluisterd dat het duo een tweede serie mocht maken. In de nieuwe reeks zijn gastoptredens van onder anderen Rundfunk, Henry van Loon en Marjan Luif.

De makers laten weten dat in het universum van Radio Bergeijk ’geen corona bestaat’. „Zelfs als we de opnames niet hadden afgerond voor de lockdown, dan had het niet in de serie gepast. In Bergeijk is geen ruimte voor de échte actualiteit.”